«Невский экспресс» прибудет в Петербург из Москвы с получасовым опозданием

«Невский экспресс» прибудет в Петербург из Москвы с получасовым опозданием
Поезд немного задержался в пути. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Поезд №748 доставит пассажиров в Северную столицу с задержкой в 30 минут.

Сегодня, 24 августа, стало известно, что поезд «Невский экспресс» приедет с опозданием в полчаса из-за технических проблем. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Изначально, транспортное средство отправилось в Петербург с Ленинградского вокзала в Москве в 13:30, согласно расписанию. Прибытие должно было состояться в 17:45. Однако небольшие технические накладки дали о себе знать. В связи с этим, встречающие могут прибывать на вокзал уже к 18:15.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что октябрьская железная дорога обзаведется 15 новыми локомотивами. Среди них магистральные грузовые электровозы и маневровые тепловозы.

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