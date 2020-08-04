Октябрьская железная дорога обзаведется 15 новыми локомотивами

Октябрьская железная дорога обзаведется 15 новыми локомотивами
Железнодорожная техника оборудована продвинутыми системами жизнеобеспечения. Фото: Pixabay

На Октябрьскую железную дорогу поступили новые локомотивы. Среди них — магистральные грузовые электровозы и маневровые тепловозы.

Парк тягового подвижного состава на ОЖД в этом году пополнится 15 новыми локомотивами. Как сообщили в пресс-службе компании, железнодорожная техника оборудована эргономичными кабинами управления с повышенной шумоизоляцией, а также продвинутыми системами жизнеобеспечения.

Новенькие депо поступили на Октябрьскую железную дорогу в рамках развития перевозок на направлении Бабаево — Лужская.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ж/Д переезды между Петербургом и Москвой станут безопаснее с помощью инноваций. Ожидается, что с помощью нововведений, посты, которые призваны не допускать выезд транспорта на пути в случае движения поезда, будут обходиться без работников.

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