Ж/Д переезды между Петербургом и Москвой станут безопаснее с помощью инноваций

Речь идет о инновационных комплексах безопасности, которые планируют установить на переездах на следующих участках — станции «Чудово-Московское», 17 км станции «Славянка» и перегоне «Дача Долгорукова — «Заневский пост». Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Ожидается, что с помощью нововведений, посты, которые призваны не допускать выезд транспорта на пути в случае движения поезда, будут обходиться без работников.

Переезды оборудуют специальном таблом с отчетом времени до закрытия переезда, речевыми информаторы и заградительными светофорами. Помимо этого, будут установлены и другие устройства, которые обеспечат надежную работу систем безопасности.

Начало работ запланировано на 2021 год.

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