Коронавирус с букетом цветов 1 сентября: реально ли передать инфекцию

Читатели Gazeta.SPb.ru в преддверии 1 сентября забеспокоились: есть ли вероятность передать Covid-19 с букетом цветов и случайно заразить учителя.

Есть, но для этого нужно сильно «постараться», говорит кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Арина Вашкевич.

«Если больной с развернутой клинической картиной коронавируса плюнул или чихнул на этот букет, а потом быстро побежал его вручать и сунул прямо под нос», — уточнила она.

И добавила, что самочувствие учителя с большей вероятностью ухудшит аллергическая реакция на цветы, поэтому надо быть все-таки осторожнее. Но о таких вещах в школах наверняка сообщают заранее, а родители в таких случаях просто готовят альтернативные подарки, например, съедобный букет или просто коробку конфет.

О людях, которые не переносят цветы, особенно с сильным ароматом, напомнил и вице-президент региональной общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга», заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор кафедры социально-значимых инфекции и фтизиопульмонологии Первого Санкт-Петербургского государственного университета им. акад. И.П. Павлова Владимир Жолобов. По его словам, научно обоснованных публикаций о том, что Covid-19 передается через растения, нет.

«Я думаю, вряд ли они могут представлять в связи с коронавирусом какую-то опасность», — сказал он.

Напомним, что страхи относительно цветов и коронавируса начали циркулировать в обществе еще в марте, когда сатирическое издание «Панорама», ссылаясь на Минздрав России, рекомендовало россиянам отказаться от покупки букетов к Международному женскому дню.