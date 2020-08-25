В Минздраве объяснили, кому грозит повторное заражение коронавирусом

Окончательные выводы по воздействию COVID-19, между тем, делать рано. Фото: Baltphoto

Окончательные выводы по воздействию COVID-19, между тем, делать рано. Фото: Baltphoto

Главный внештатный специалист-инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов считает, что случаи повторного заражения COVID-19 крайне редки, но, тем не менее, возможны.

Таким образом специалист прокомментировал информацию о том, что глава Республики Тывы Шолбан Валерьевич Кара-оол вновь подхватил опасную инфекцию. По мнению Чуланова, повторное заражение говорит об индивидуальных особенностях иммунной системы пациента. Кроме того, ослабление после болезни может спровоцировать недостаточную выработку антител и, как следствие, повторное заболевания.

Отметим, что впервые Кара-Оол перенес коронавирусную инфекцию в мае, однако сейчас заразился второй раз и находится в больнице.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие типы позвоночных животных могут заразиться коронавирусной инфекцией.