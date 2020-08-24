В Пушкинском районе нашли боеприпасы времен ВОВ

В Пушкинском районе нашли боеприпасы времен ВОВ
Боеприпасы ликвидировали. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии

Все опасные предметы вывезли на полигон для ликвидации.

В Пушкинском районе Петербурга накануне, 24 августа, обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает главное управление МЧС России по городу и Ленинградской области. Опасные предметы нашли в Шушарах – под землей лежали более 20 гранат и одна тротиловая шашка. Сотрудники спецслужб вывезли боеприпасы для утилизации на полигон.

Напоминаем, что при нахождении взрывоопасных предметов необходимо звонить в службу спасения по телефону «01», или же «112» и «101» для мобильных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на дачном участке в Павловске нашли боеприпас времен ВОВ.

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