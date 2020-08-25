В Василеостровском районе трое мужчин избили петербурженку из-за iPhone

В Василеостровском районе трое мужчин избили женщину, а после оставили ее без телефона.

Преступный инцидент произошел в понедельник, 24 августа, у дома №28 по Среднему проспекту В.О. В отдел полиции обратилась 24-летняя женщина с заявлением о том, что около 4:20 двое неизвестных, избив ее руками, отобрали мобильный телефон iPhone 11, после чего скрылись.

Как стало известно gazeta.spb.ru, гаджет горожанка оценила в 60 тыс. рублей.

Этим же утром полицейские задержали подозреваемых в преступлении. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 20 до 29 лет. Похищенное изъято. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Магнитогорской задержан подозреваемый в жестоком убийстве своей жены-юриста.