Молодой пожарный погиб от удара тока в Тихвинском лесничестве

Молодой пожарный погиб от удара тока в Тихвинском лесничестве
Рабочий пожарной бригады погиб при лесном пожаре. Фото: pixabay.com

Следственные органы открыли уголовное дело по факту гибели 19-летнего пожарного в Тихвинском лесничестве. Он погиб при тушении пожара.

Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Ленинградской области. Сейчас правоохранители расследуют уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Все произошло во вторник, 24 августа, на территории Тихвинского лесничества в Тихвинском районе области. Один из работников организации, обеспечивающих безопасную эксплуатацию высоковольтных линий передач на территории района, допустил провисание в лесничестве «Ленобллес» неизолированного металлического высоковольтного кабеля линии электропередач.

Это привело к тому, что во время тушения лесного пожара рабочий пожарной бригады задел кабель и получил электротравму, от которой скончался.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели пожарного. Личность работника, допустившего провисание кабеля, устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время пожара на даче в Выборге погиб человек.

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