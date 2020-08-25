Какие COVID-19-ограничения действуют в Петербурге и что известно о второй волне коронавируса

На фоне слухов о второй волне коронавируса, гуляющих по Сети, Gazeta.SPb рассказывает о том, что в Петербурге остается закрытым и, скорее всего, откроется не скоро.

Не так давно заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Владимир Жолобов заявил, что в скором времени Петербург ждет еще одна волна пандемии коронавируса. По мнению врача, это произойдет осенью, когда ситуацию ухудшат сезонные вирусные заболевания. Кроме того, вспышка инфекции может возникнуть вместе с началом учебного года, когда в Петербург вернутся иногородние студенты и школьники. Некоторые из них могут стать переносчиками коронавируса.

Тем временем, в Петербурге продолжают действовать запреты в связи с угрозой распространения коронавируса. Из-за прогнозируемой второй волны COVID-19 их могут отменить еще не скоро.

Так, как минимум до конца лета в городе продлили запрет на посещение кинотеатров и фуд-кортов. Для петербуржцев останутся и недоступными ночные клубы, торговые островки в торговых центрах и зоопарки площадью менее 5 га.

Кроме того, в городе остаются в силе запреты на курение кальянов в помещения и общественных местах, проведение массовых мероприятий — торжественных (за исключением регистрации брака), спортивных, культурных, зрелищных в зданиях, а также на работу детских игровых комнат в магазинах и точках общепита в ТРК.

Театральный сезон власти обещают открыть не раньше сентября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кинотеатры Петербурга останутся закрытыми до 20 сентября.