Лионель Месси объявил о желании покинуть «Барселону»

Представители футбольного клуба «Барселона» оказались официально уведомлены о намерениях Лионеля Месси покинуть стан сине-гранатовых.

В СМИ начала активно распространяться информация о желании 33-летнего футболиста подыскать для продолжения карьеры другой клуб. Сегодня, 25 августа, «Барселона» официально подтвердила решение Мессии. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Известно, что для расторжения контракта Месси захотел воспользоваться одним из его пунктов, в котором гарантируется возможность прекращения выполнения обязательств в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Однако представители клуба отметили, что в этом году это сделать больше невозможно, так как действие пункта истекло 10 июня. Месси же в свою очередь настаивает на том, чтобы ему пошли навстречу из-за пандемии коронавируса. Из-за распространения болезни игровой сезон смог закончиться лишь недавно, поэтому пункт соглашения можно изменить исходя из сложившейся ситуации.

В ближайшее время в «Барселоне» может состояться экстренное собрание руководства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Месси готов уйти из «Барселоны».