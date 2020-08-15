Месси готов уйти из «Барселоны»

Испанские СМИ сообщают, что форвард «Барселоны» Лионель Месси планирует покинуть клуб после разгромного поражения от «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

По информации СОРЕ, аргентинский футболист решил уйти из «Барселоны» после того, как матч с «Баварией» завершился со счетом 8:2 в пользу немецкого ФК. Сообщается, что нападающий разочаровался в системе управления клубом и не собирается продлевать контракт, срок которого истекает летом 2021 года. Кроме того, в контракте указан пункт, согласно которому Месси может уйти из клуба в конце любого сезона.

Футболист настроен решительно, однако он готов пойти на уступки: он останется, если произойдет полная смена руководства «Барселоны» и реструктуризация.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 8:2 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.