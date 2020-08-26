На проспекте Народного Ополчения неизвестный поджег «Форд Фокус»

Ночью 25 августа около 00:40 в дежурную часть полиции через экстренную службу обратилась 39-летняя женщина, которая сообщила о возгорании автомобиля на проспекте Народного Ополчения.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место преступления и обнаружили по этому адресу сгоревший «Форд Фокус», владельцем которого является 40-летний водитель маршрутки. Заявительница объяснила, что немногим ранее заметила неизвестного, он подошел к иномарке и чем-то её облил, а затем поджег и скрылся.

По факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело, в настоящее время полицейские устанавливают личность преступника и принимают все меры к его задержанию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тихвинском районе Ленобласти произошел масштабный пожар. В два часа ночи спасателям пришлось ликвидировать огонь на территории дачного дома, бани и сарая.