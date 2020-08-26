Топ-5 мест в Санкт-Петербурге, которые лучше посетить с гидом

Санкт-Петербург называют культурной столицей России. Здесь сосредоточено наибольшее количество великолепных архитектурных сооружений, картинных галерей, музеев и других достопримечательностей. Для того, чтобы дворцы, музеи и галереи не слились в единый образ, лучше посетить этот город на несколько дней и знакомиться с шедеврами архитектуры постепенно. Но как выбрать пятерку самых захватывающих достопримечательностей? В этом вам поможет наша статья.

№1 — эрмитаж

Эрмитаж входит в топ-12 лучших музеев мира. Здесь находится более трех миллионов бесценных экспонатов, собранных со всего мира, а архитектура Зимнего дворца остается в памяти каждого ценителя классического искусства.

Зимний дворец был построен в 1754 году по указу Елизаветы Петровны. Императрица хотела создать архитектурное сооружение на берегу Невы, потрясающее своей роскошью и великолепием, и ей это удалось. В наши дни Зимний дворец продолжает воплощать в себе мощь и эстетическое очарование Санкт-Петербурга.

Туристы поражаются роскошным интерьером Эрмитажа в тронном зале, Золотой гостиной, рыцарском зале и других помещениях. Здесь находится масса изящных ваз, драгоценных скульптур, ковров, штор с золотым шитьем и многое другое. Кроме того, в Эрмитаже можно найти знаковые полотна великих живописцев: да Винчи, Гойя, Микеланджело, Врубеля и т.д. Существует один нюанс: среди многочисленных экспонатов можно легко затеряться даже с путеводителем, а это означает, что актуальнее всего посещать музей с гидом. Специалист ознакомит вас с самыми популярными произведениями искусства, расскажет подробнее об их происхождении и истории жизни автора.

№2 — Музей Эрарта

В большинстве своем туристические маршруты Санкт-Петербурга проходят через музеи и галереи, наполненные экспонатами классической живописи. Музей Эрарта — это исключение. Здание построено в 2010 году, и на сегодняшний день музей вмещает 2800 работ 300 художников по всей стране. Во втором крыле здания проходит примерно 40 временных выставок в год. Здесь любители современного искусства могут насладиться скульптурами, картинами, инсталляциями, видеоартами, фотографиями и прочими ценнейшими экспонатами современного искусства.

В собрание входят произведения, созданные художниками 20-21 века. Музей сотрудничает с современными художниками по всей стране, регулярно обновляя коллекции. Здесь ценители эстетики могут ознакомиться с различными поколениями искусства в современных картинах, неординарных инсталляциях, занимательных видеоартах и так далее. Экскурсовод ознакомит вас с наиболее ценными экспонатами, поведает об истории их создания и смысле, скрытом в бессмертном искусстве.

№3 — Юсуповский Дворец на Мойке

Это один из самых роскошных дворцов в Санкт-Петербурге, экскурсия в котором остается в памяти туристов на долгие годы. Богатая отделка, обилие мрамора, золота и ковров способно вскружить голову каждому посетителю. Этот дворец называют образцом петербургской аристократической архитектуры, и это не удивительно: несколько веков здесь проживал род дворян Юсуповых.

За века своего существования дворец подвергался различным перестройкам. Здесь можно найти элементы ампира, неоклассицизма, неорококо. Гид ознакомит вас с историей каждого помещения Юсуповского дворца и проведет в личный театр рода Юсуповых, оформленный с особым шиком: здесь проводились приемы царских особ и светские рауты. Онлайн-сервис «Экстрагид.ру» поможет сделать экскурсию в Санкт-Петербурге незабываемой!

№4 — Государственный музей-заповедник «Петрограф»

Петрограф был построен Петром I в конце 18 века. Этот дворец стал символом завоевания Россией выхода к Балтийскому морю. Турист, посетивший музей-заповедник, обязательно должен посмотреть на Монплезир — небольшой прибережный дворец Петра в восточной части пристани. Это одна из немногих построек, сохранивших первоначальный внешний вид, в то время как остальная часть дворца была подвергнута изменениям по желанию Елизаветы. Возле Монплезира находятся легендарные дубы, которые, согласно поверьям, были построены самим императором.

Здесь находятся личные вещи самого Петра, и одним из самых любимых мест туристов является романтичная терраса со старейшим изваянием Нептуна, которого, согласно легендам, создавали с натуры. Во время экскурсии с гидом вы узнаете больше об этой чарующей скульптуре и легендах, окутывающих знаменитый Петрограф.

№5 — Храм Спас на Крови

Храм Спас на Крови был сооружен согласно пожеланиям Александра III. Император хотел, чтобы здание обладало величественным исконно русским стилем и передавало всю мощь Российской Империи. Проектированием здания занимался профессор Академии художеств Альфред Парланд.

История храма непроста. После революции Спас на Крови был закрыт, затем его решили использовать в качестве овощехранилища, а во времена блокады храм служил прибежищем павших ленинградцев. В 70-х годах Спас на Крови хотели закрыть, однако через некоторое время было принято решение его отреставрировать. В 1997 году храм открыли для посетителей, а через семь лет здесь возобновились богослужения.

Над входом в храм размещены мозаичные панно авторства В. М. Васнецова, М. В. Нестерова, А. А. Парланда, В. В. Беляева и Н. А. Бруни. Во время прогулки внутри собора можно увидеть разноцветный мрамор и потрясающие самоцветы. Участок в главной святыне на мостовой огорожен стеклом: именно здесь был убит Александр II. Над участком возвышается хрустальная сень с блестящими топазами.

Перечислим несколько интересных фактов о храме Спас на Крови:

Во время реставрационных работ в перекрытии куполов была найдена неразорвавшаяся немецкая бомба;

В храме находится одна из крупнейших коллекций мозаики в Европе;

Храм был сооружен на средства, собранные у жителей всей страны. Это символизировало искупление народа за мученическую смерть царя-освободителя;

Во времена императорской России вход в храм осуществлялся только по специальным пропускам;

Некоторое время ходили слухи, что после того, как с храма будут сняты строительные леса, рухнет власть Советского Союза. Собственно, в августе 1991 года они были демонтированы…

Экскурсовод поведает вам больше занимательных фактов о храме, проведет по его помещениям и расскажет о событиях, которые пережили стены храма Спас на Крови.