США не хотят российскую вакцину от коронавируса

США не хотят российскую вакцину от коронавируса
В США рассчитывают, что американская вакцина будет готова уже в сентябре. Фото: pixabay.com

Соединенные Штаты заявили, что не будут принимать результаты испытаний вакцины от COVID-19, произведенной в России.

«Российские испытания… Я бы не стал принимать эту вакцину», — сказал представитель администрации президента США Марк Медоуз.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на главу аппарата Белого дома, что американские власти будут соблюдать собственные стандарты контроля за качеством препаратов, а не «обходить правила». Медоуз напомнил, что в США рассчитывают, что американская вакцина будет готова уже в сентябре.

Напомним, Россия стала первой страной, которая успешно разработала и зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препаратом «Спутник V» уже заинтересовалось множество стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России зарегистрирована вакцина от коронавируса в виде порошка.

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США не хотят российскую вакцину от коронавируса