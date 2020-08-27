В Пушкинском районе за два дня обнаружили 24 боеприпаса времен войны

В Пушкинском районе за два дня обнаружили 24 боеприпаса времен войны
Боеприпас времен ВОВ. Фото: МЧС РФ

В Пушкинском районе Петербурга за два дня спасатели нашли 24 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Снаряды были обнаружены при проведении земляных работ.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Так, в Шушарах были найдены девять минометных мин, пять осколочных гранат, пять гранат Ф-1, три артиллерийских снаряда.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на второй день спасатели обнаружили два артиллерийских снаряда времен войны на Гатчинском шоссе.

Все опасные предметы вывезли на полигон для ликвидации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе нашли боеприпасы времен ВОВ.

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