Петербург попал в тройку лидеров по числу заражений COVID-19 за сутки

За последние сутки в России провели около 295 тысяч тестов на коронавирус, из которых 4 711 оказались положительными. В Петербурге же за сутки поставлено 185 диагноза COVID-19.

Согласно информации сайта стопкоронавирус.рф на утро четверга, 28 августа, первое место по суточному приросту случаев заражения коронавирусом занимает Москва, где за сутки зафиксировали 637 новых случаев.

Следом идет Петербург с 184 новыми инфицированными, а тройку замыкает Московская область, где число зараженных увеличилось на 148 человек.

В пятерку также попали Нижегородская (134), Ростовская (128) области и Ставропольский край (120).

Ленинградская область находится на 53-м месте, там выявлено 29 заражений за сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире количество зараженных коронавирусом выросло до 24 млн.