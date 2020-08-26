В мире количество зараженных коронавирусом выросло до 24 млн

В мире количество зараженных коронавирусом выросло до 24 млн
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Огромная часть из них американцы – на страну приходится почти шесть миллионов случаев заражения.

Сегодня ночью, 27 августа, стало известно о том, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 24 миллиона и теперь составляет 24 007 049. Об этом сообщают специалисты Университета Джонса Хопкинса. Также говорится о более 821 тысячи летальных исходов и о выздоровевших 15,6 миллионах человек.

Первое место по количеству заболевших занимаем Америка, на которую приходится более 5,8 миллионов случаев заражения. На втором месте Бразилия, а на третьем – Индия. Россия продолжает оставаться на четвертом месте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве из-за коронавируса скончались 12 человек. Количество жертв ежедневно остается примерно одинаковым и не растет.

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