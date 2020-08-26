В Москве из-за коронавируса скончались 12 человек

Количество жертв ежедневно остается примерно одинаковым и не растет.

В Москве за сутки скончались 12 человек, у которых были положительные результаты теста на коронавирус, а также стоял диагноз «пневмония». Об этом сообщил столичный оперативный штаб. Таким образом, общее количество летальных исходов из-за инфекции в столице России – 4776. Напоминаем, что накануне по этой причине скончались 11 пациентов.

Всего в России зарегистрировано более 970 тысяч случаев заражения коронавирусом. Вылечиться смогло большинство – 786 тысяч человек, а вот умерли 16,6 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что москвичам предлагают принять участие в тестировании вакцины от коронавируса. Политик отметил, что максимальное количество участников третьей фазы исследований – 40 тысяч.