Москвичам предлагают принять участие в тестировании вакцины от коронавируса

Москвичам предлагают принять участие в тестировании вакцины от коронавируса
Врачи отберут подходящих кандидатов. Фото: pixabay.com

Количество участников ограничено – максимум 40 тысяч человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что любой желающий горожанин сможет принять участие в тестировании вакцины от коронавируса. Этой новостью он поделился в своем блоге. Политик отметил, что максимальное количество участников третьей фазы исследований – 40 тысяч. Все тесты пройдут на базе городских медицинских учреждений. Он добавил, что очень важно, чтобы как можно скорее препарат ввели в гражданский оборот.

Подробная информация размещена на портале mos.ru. Гражданину нужно оставить заявку и дождаться одобрения врачей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что США не хотят российскую вакцину от коронавируса. Медоуз напомнил, что в США рассчитывают, что американская вакцина будет готова уже в сентябре.

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