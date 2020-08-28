Когда откроют петербургские кинотеатры и кто страдает сильнее

Из-за продленных в Петербурге коронавирусных ограничений десятки городских кинотеатров не могут возобновить свою работу. Пока им остается только считать убытки. А чтобы их компенсировать, понадобится не менее полумиллиона рублей на один только экран, считают эксперты.

Чтобы поддержать петербургские кинотеатры в период постпандемии Covid-19, потребуется около 600 тысяч рублей на один только зал. Такую оценку в разговоре с корреспондентом Gazeta.SPb.ru дал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

«Ассоциация обращалась к федеральному правительству с просьбой предоставить субсидию. В рамках страны у нас было примерно 5 тысяч экранов, которые работали до начала пандемии и регулярно показывали кино. Мы просили по 600 тысяч, а это три миллиарда рублей. Это в два раза меньше, чем государство тратит на производство российских фильмов в год. И это всего 10% тех потерь, которые получат кинотеатры страны по итогам пандемии», — уточнил он.

По примерным подсчетам Олега Березина, в Петербурге около 250 кинозалов крупных сетевых и муниципальных кинотеатров. На ком из них длительный простой скажется сильнее, однозначно сказать сложно. У всех свои болевые точки. У коммерческих, например, это арендная ставка. Наш город видел истории, когда бизнесменам не удавалось договориться с владельцами крупных торговых центров.

«Сейчас, например, сеть «Мираж Синема» закрыла свой кинотеатр в ТЦ «Ульянка». Потому что не смогла договориться с собственником площадей о приемлемых арендных ставках. Что такое сетевые кинотеатры. Это, прежде всего, большие площади, которые находятся в крупных торговых центрах, где очень высокая арендная ставка. И если владельцы ТЦ не готовы пойти навстречу, значит принимается решение о закрытии. Даже без всякой пандемии год назад, например, сеть «КАРО» закрыла кинотеатр в одном из городских ТЦ», — рассказал Олег Березин.

В Петербурге находятся 8 кинотеатров сети «КАРО» из 30 имеющихся — это второй по величине рынок в России. И то, что за неделю до начала горячего сезона они остаются закрытыми, для владельцев — тревожный звоночек.

«Мы несём большие убытки в связи с тем, что кинотеатры остаются закрытыми в то время, когда все остальные заведения с гораздо большей загруженностью функционируют», — рассказала корреспонденту Gazeta.SPb.ru президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.

По ее мнению, кинотеатральная отрасль безусловно нуждается в государственной поддержке. Однако пока, по словам Ольги Зиняковой, все просьбы о помощи остаются без ответа.

«Адекватно оценить убытки индустрии и рассчитать время её восстановления можно будет после выхода главных осенних релизов. Каждая неделя простоя даётся нам новыми потерями, но мы целиком и полностью зависим от решения властей и терпеливо ждем разрешения на открытие площадок в надежде на государственную поддержку в этот непростой период», — добавила она.

В не менее уязвимом положении, по мнению члена совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, находятся и муниципальные кинотеатры вроде «Восхода», «Дружбы» или «Фильмофонда». Их, а также «Аврору» и «Заневский» объединяет государственная сеть «Петербург-кино». Прибыль, полученная этими кинотеатрами, перечисляется в бюджет города. При этом им приходится оплачивать коммунальные услуги и выплачивать зарплату сотрудникам.

«То есть они находятся в ситуации, когда должны зарабатывать деньги, так сказать, генерировать прибыль, которая в основном идет в бюджет города. Конечно, они могут оставлять что-то на собственное развитие, но все не так просто. При этом они не попадают ни в какие программы поддержки малого и среднего бизнеса, потому что таковыми не являются. В каком-то смысле им даже тяжелее, чем коммерческим кинотеатрам», — считает Березин.

Кажется, в киносети «Петербург-кино» в будущее глядят с большим оптимизмом, считая, что муниципальные учреждения находятся в лучшем положении, чем коммерческие. В том числе благодаря дотациям, получаемым из бюджета города.

«Особенно пострадают, конечно, частные кинотеатры. Потому что они живут без дотаций на то, что зарабатывают. Естественно они могут закрыться, просто не выдержав», — пояснили корреспонденту Gazeta.SPb.ru в дирекции киносети «Петербург-кино», основываясь на заявлении, сделанном 26 августа Ассоциацией владельцев кинотеатров.

Речь об открытом письме к губернатору Петербурга Александру Беглову с требованием открыть кинотеатры. «Чем ситуация в Санкт-Петербурге в прошедшие месяцы коренным образом отличалась от ситуации в Москве, которая с 1 августа приняла решение о возобновлении работы кинотеатров?» — говорится в сообщении.

Напомним, из-за пандемии Covid-19 в Северной столице продлен запрет на работу кинотеатров и фуд-кортов в торговых центрах. Такое постановление 24 августа подписал губернатор Александр Беглов. А соответствующие требования предъявил Роспотребнадзор. Таким образом, эти точки будут под замком еще почти месяц — до 20 сентября.