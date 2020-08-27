Некоторые российские вузы начнут учебный год в октябре

Они ссылаются на неблагополучную эпидемиологическую обстановку.

В Минобрнауки РФ рассказали, что некоторые вузы не собираются начинать учебный год раньше октября. Об этом пишет РИА Новости. Руководство университетов переживает за здоровье студентов и поэтому переносит начало занятий. Речь идет об высших учебных учреждениях в Москве, Санкт-Петербурге, а также о вузах Свердловской области и Ставропольского края.

«По данным проведенного министерством мониторинга три вуза начнут учебу в октябре и еще два частных вуза – в ноябре»,

— сообщили в Минобрнауки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в 2020 году в вузы Петербурга подали заявления 558 тысяч абитуриентов. Кроме того, в Северной столице ежегодно увеличивается число иногородних абитуриентов: в 2020 году 73% заявлений были от выпускников из других городов и около 12 тысяч заявлений от иностранных граждан.