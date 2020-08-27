В 2020 году в вузы Петербурга подали заявления 558 тысяч абитуриентов

В 2020 году в вузы Петербурга подали заявления 558 тысяч абитуриентов
Наиболее популярными остаются медицинские, творческие, экономические и гуманитарные специальности. Фото: Baltphoto

По предварительным итогам, в 2020 году на программы бакалавриата и специалитета в Петербурге приняли 28 349 человек, что на 1 309 мест больше, чем в прошлом году.

Об этом рассказал глава комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов в четверг, 27 августа. В общей сложности, подавали документы свыше 558 тысяч человек, из которых 413 тысяч планировали попасть на бюджет, тогда как в 2019 году заявлений было 484 тысячи, из которых претендовали на бесплатное обучение 374 тысячи.

Кроме того, в Северной столице ежегодно увеличивается число иногородних абитуриентов: в 2020 году 73% заявлений были от выпускников из других городов и около 12 тысяч заявлений от иностранных граждан. Средний конкурс в этом году составил 14,58 человек на место.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в этом году число абитуриентов медицинских вузов Санкт-Петербурга возросло на 20%.

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