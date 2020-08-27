Скипский, обвиненный в домогательствах, не будет ведущим игр для молодежи в Петербурге

Скипский, обвиненный в домогательствах, не будет ведущим игр для молодежи в Петербурге
Михаил Скипский. Фото: instagram.com/skipa_pro

Власти опровергли приглашение знатока и ищут ему замену.

В Смольном заверили, что скандальный знаток «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский не будет вести мероприятие «Совета работающей молодежи». Власти добавили, что ему активно ищут замену, так как в скором времени должны состоятся игры.

Отмечается, что информацию о том, что Скипский выбран в качестве ведущего, появилась в официальном сообществе организации. После того, как общественность возмутилась, пост удалили. В администрации Санкт-Петербурга подчеркнули, что «Совет работающей молодежи» не советовался с властями.

Напоминаем, что Скипский известен не только как участник «Что? Где? Когда», но также скандальными обвинениями из-за домогательств к несовершеннолетним ученицам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названо имя соведущей Ивлеевой в «Орле и решке».

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