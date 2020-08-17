Названо имя соведущей Ивлеевой в «Орле и решке»

Многие остались не довольны выбором, но пока возмущаться рано.

Блогер Анастасия Ивлеева вновь станет ведущей программы «Орел и решка». Наконец названо имя ее соведущей – в кадре также появится подруга звезды, Юля Коваль. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов, которые также делятся видеозаписями со съемок нового сезона шоу.

Пользователи остались не очень довольны таким выбором. Они видели Коваль на YouTube-шоу Ивлеевой и не смогли полюбить ее достаточно сильно. Тем не менее, выводы делать явно рано, поэтому любители путешествовать, не выходя из дома, готовы дать шанс блогеру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Настя Ивлеева возвращается в шоу «Орел и решка» благодаря фанатам. Ивлеева рассказала в своем инстаграме, что на днях она в шутку сообщила, что фанаты могут повлиять на ее возвращение в шоу.