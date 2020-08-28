В Ленобласти сотрудники транспортной полиции вернули пожилой даме украденную сумочку

Полицейские оперативно отреагировали на обращение 65-летней пенсионерки, которую ограбил злоумышленник на железнодорожной станции Антропшино.

Пожилая жительница Гатчинского района собиралась отправиться в Петербург на электричке. Во время ожидания транспорта ее внимание привлек курящий мужчина. Женщина поспешила сделать ему замечание о запрете курения в общественных местах, но столкнулась с неожиданной реакцией — неизвестный выхватил из рук потерпевшей сумочку и скрылся в неизвестном направлении. Неожиданное резкое действие злоумышленника даже привело к падению женщины. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Полиция начала поиск предполагаемого преступника и задержала подозреваемого. Им оказался 36-летний безработный житель Петербурга. Женщина признала в нем своего обидчика.

Выяснилось, что задержанный неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные и другие преступления.

Пенсионерке вернули все ее личные вещи, а против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лжеработница Собеса украла у пенсионерки деньги, предложив обменять их на новые.