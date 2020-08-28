Власти Петербурга смогут обязать спортсменов возвращать уже выплаченные им премии

В Петербурге придумали способ, c помощью которого в городскую казну будут возвращаться деньги, выделенные на премирование спортсменов за их успехи на международных соревнованиях.

В пятницу, 28 августа, стало известно, что Комитет по физической культуре и спорту опубликовал проект постановления, который урегулирует процесс возврата денежных премий, которыми до конца 2020 планируют наградить спортсменов, отличившихся на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне и их наставников. Об этом сообщает «Мойка78».

Отбирать премии просто так никто, естественно, не собирается. Но гарантии того, что деньги будут выделены заслуженно, правительство хочет закрепить официально. Таким образом, в случае, если выяснится, что спортсмен на самом деле использовал допинг для улучшения своих показателей, но ему уже была выделена премия за победу в соревнованиях, его или тренера обяжут вернуть денежные средства. Если сделать этого добровольно никто не захочет, вопрос будет решаться в судебном порядке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в комитете по спорту объяснили правила посещения бассейнов в период эпидемии.