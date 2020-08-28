Власти Петербурга смогут обязать спортсменов возвращать уже выплаченные им премии

Власти Петербурга смогут обязать спортсменов возвращать уже выплаченные им премии
Спортсменов наградят за достижения до декабря. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге придумали способ, c помощью которого в городскую казну будут возвращаться деньги, выделенные на премирование спортсменов за их успехи на международных соревнованиях.

В пятницу, 28 августа, стало известно, что Комитет по физической культуре и спорту опубликовал проект постановления, который урегулирует процесс возврата денежных премий, которыми до конца 2020 планируют наградить спортсменов, отличившихся на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне и их наставников. Об этом сообщает «Мойка78».

Отбирать премии просто так никто, естественно, не собирается. Но гарантии того, что деньги будут выделены заслуженно, правительство хочет закрепить официально. Таким образом, в случае, если выяснится, что спортсмен на самом деле использовал допинг для улучшения своих показателей, но ему уже была выделена премия за победу в соревнованиях, его или тренера обяжут вернуть денежные средства. Если сделать этого добровольно никто не захочет, вопрос будет решаться в судебном порядке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в комитете по спорту объяснили правила посещения бассейнов в период эпидемии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
комитет по физической культуре и спорту постановление премии


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Черчесов заявил о примирении Дзюбы и Соболева
Кафе «Щелкунчик» грозит приличный штраф за неприличную рекламу
В Колпино на два года осудили иностранца, совершившего разбойное нападение
Во время прививочной кампании от гриппа планируют защитить более 3 ...
Город-спутник Южный обеспечит жильем резидентов первой очереди ИТМО Хайпарка
Власти Петербурга смогут обязать спортсменов возвращать уже выплаченные им премии
Приставы Петербурга подвели итоги 7 месяцев работы по контролю за ...
Петербург лидирует среди городов России по количеству квартир-студий