В комитете по спорту объяснили правила посещения бассейнов в период эпидемии

Жительница Северной столицы поинтересовалась у губернатора при каких условиях возможно посещать бассейны и получила ответ от комитета по физической культуре и спорту.

Петербурженка задала вопрос по поводу бассейнов на странице губернатора города Александра Беглова в социальной сети «Вконтакте».

Самым главным правилом для посещения спортивных заведений для плавания является соблюдение социальной дистанции. Придерживаться определенного расстояния от других пловцов необходимо как в воде, так и в раздевалках. Согласно установленным в период ограничительных мер правилам, один человек должен находиться на территории минимум 10 квадратных метров. Если речь идет о групповых занятиях, то участников должно разделять друг от друга по 5 квадратных метров.

Во время плавания использовать средства индивидуальной защиты невозможно, поэтому соблюдение социальной дистанции является основным условием посещения бассейнов.

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