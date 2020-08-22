Пострадавшие от коронавируса петербургские медики и водители скорой помощи получат допвыплаты

Пострадавшие от коронавируса петербургские медики и водители скорой помощи получат допвыплаты
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице медики и водители «скорой», пострадавшие от коронавирусной инфекции нового типа, получат дополнительные выплаты.

Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Из резервного фонда для этих целей будут выделены 415 млн рублей.

Так, выплаты предусмотрены медикам и водителям скорой (неотложной) помощи, пострадавшим при оказании помощи инфицированным, а также членам семей умерших медработников.

Ранее на единовременные выплаты из фонда было выделено более 1,5 млрд рублей. По состоянию на 20 августа выплаты произведены на общую сумму 1 млрд 507,8 млн рублей. Их получили 4 956 человек и 21 семья медиков, скончавшихся из-за Covid -19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу Петербург стал лидером в рейтинге по суточной смертности от Covid-19. Северная столица среди российских регионов оставила позади Москву, а также Свердловскую, Ульяновскую и Мурманскую области.

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