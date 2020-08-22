Коронавирус в Петербурге: статистика на 22 августа

Коронавирус продолжает набирать обороты. Сегодня Петербург стал лидером в рейтинге по суточной смертности от Covid-19.

Так, за минувшие сутки в городе медики успели проверить на новый вирус 20 648 человек. Под меднаблюдением остаются 338 горожан с подозрением на ОРВИ. 146 человек помещены в обсерватор, а 192 — имели контакты с зараженными людьми.

К утру субботы, 22 августа, стало известно, что инфекция подтвердилась у 183 жителей. Согласно последним данным, Петербург продолжает удерживать второе место в стране по приросту новых зараженных, уступая Москве.

Также за сутки в городе на Неве вылечились 110 коронавирусных пациентов. Подтверждена смерть от Covid-19 еще у 18 человек, что в три раза больше, чем днем ранее. Лидер среди российских регионов оставил позади Москву, а также Свердловскую, Ульяновскую и Мурманскую области.

Всего за время пандемии в Петербурге заразились 35 011 человек, поправились 25 087, а скончались 2 332.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продлят коронавирусные ограничения до конца сентября.