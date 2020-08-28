Приставы Петербурга подвели итоги 7 месяцев работы по контролю за коллекторскими агентствами

Приставы Петербурга подвели итоги 7 месяцев работы по контролю за коллекторскими агентствами
Приставы защищают права граждан, в случае если их ущемляют микрофинансовые и коллекторских организации. Фото: pixabay.com

За 7 месяцев 2020 года к административной ответственности за нарушения привлекли в два раза больше коллекторских агентств и микрофинансовых организаций, чем в прошлом году.

В общей сложности, за отчетный период приставы завели 121 дело по факту нарушения прав и законных интересов граждан в ходе деятельности по возврату просроченной задолженности (ст. 14.57 КоАП РФ). При этом за прошлый год по аналогичной статье было лишь 102 протокола.

За семь месяцев работы коллекторов и компании, занимающихся микрозаймами, оштрафовали на 4,2 миллиона рублей. В прошлом году общая сумма штрафов составила около 2,2 млн. Кроме того, к рассмотрению принято свыше тысячи обращений от граждан, большинство из которых жалуются на неправомерные действия коллекторов. Из 1003 заявлений 119 признаны обоснованными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продолжаются рейды по выявлению гидроциклистов-нарушителей.
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