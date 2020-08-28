Двукратная чемпионка мира по волейболу Алиса Крашенинникова умерла в возрасте 87 лет

Выдающийся спортивный деятель и обладатель множества наград за победы в различных волейбольных соревнованиях Алиса Крашенинникова ушла из жизни в четверг, 27 августа, на 88 году жизни.

Печальную новость сообщила Всероссийская федерация волейбола, опубликовав соответствующее заявление на своем официальном сайте.

Представители федерации заявили, что утрата является невосполнимой, ведь не стало замечательной и талантливой спортсменки и доброго, принципиального человека. Отдельно отмечено, что Крашенинникова никогда не боялась отстаивать свое мнение перед авторитетными личностями в сфере спорта.

Спортсменка два раза побеждала в Чемпионате мира по волейболу в составе сборной СССР и дважды выигрывала чемпионат Европы. Крашенинникова также являлась заслуженным мастером спорта СССР.

Причины смерти не сообщаются. Информация о дате и месте похорон неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла спустя 20 дней после родов.