30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла спустя 20 дней после родов

В понедельник, 22 июня, стало известно о смерти известной сербской спортсменки, чемпионки мира по стрельбе из пневматического пистолета, Бобаны Момчилович-Величкович.

Об этом сообщили в Стрелковой ассоциации Сербии. Стрелок скончалась в воскресенье, 21 июня, на 31-м году жизни, после короткой, но тяжелой болезни, говорится в трагической новости. Согласно информации сербского издания Politika, Бобана скончалась спустя 20 дней после нелегких родов.

В StarHit добавляют, что беременность спортсменки протекала в тяжелой форме, она страдала от отеков и высокого давления. После родов Момчилович-Величкович впала в кому, медикам, к сожалению, не удалось спасти женщину. Здоровью малыша сейчас ничего не угрожает. Отметим, что Бобана неоднократно побеждала в чемпионстве Европы, а в 2014 году завоевала титул чемпионки мира.