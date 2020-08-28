iPhone 11 ощутимо упал в цене

Смартфон в среднем можно купить на 10 тысяч дешевле, чем во время старта продаж.

iPhone 11 начал резко падать в цене – уже сейчас его самую дешевую версию можно приобрести за 50 тысяч рублей. Об этом пишет Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на собственный каталог. На старте продаж смартфон стоил 60 тысяч рублей, а его версия Pro – 90 тысяч. Отмечается, что покупателей также порадуют цены на iPhone XR – он с каждым днем также становится доступнее.

Напоминаем, что предположительная цена на новый iPhone 12 будет варьироваться от 700 до 1 400 долларов в зависимости от модели и объема памяти. Об этом рассказал аналитик и инсайдер, скрывающийся под ником Komiya в твиттере.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стоимость iPhone 7 на российском рынке упала почти в три раза. Отметим, что на старте продаж эта модель iPhone завоевала невероятную популярность среди россиян.