Стоимость iPhone 7 на российском рынке упала почти в три раза

Стоимость iPhone 7 на российском рынке упала почти в три раза
iPhone 7 запустили в продажу в 2016 году. Фото: pixabay.com

Стоимость популярного в России iPhone 7 стала практически втрое меньше по сравнению со стартовой ценой.

При выпуске флагманская на тот момент модель смартфона от Apple оценивалась почти в 60 тысяч рублей, на сегодняшний день iPhone 7, согласно каталогу Hi-Tech Mail.ru, можно купить за 23,5 тысячи рублей — правда, объем памяти в такой комплектации составит всего 32 гигабайта.

Отметим, что на старте продаж эта модель iPhone завоевала невероятную популярность среди россиян. Его преимуществом также являлось первое на рынке наличие качественной защиты от воды и пыли. Кроме того, смартфон даже сегодня сохраняет актуальность и поддерживает обновления операционной системы iOS.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самый дорогой на данный момент iPhone 11 Pro также заметно сбросил в цене. Точного объяснения этому нет.

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