Решетову заметили на яхте российского миллиардера

Решетову заметили на яхте российского миллиардера
Решетова опубликовала новый снимок. Фото: https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Возлюбленная Тимати якобы отдыхала вместе с депутатом Госдумы.

Российская фотомодель и возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте, на котором запечатлена на роскошной яхте. По информации Telegram-канала журналиста Forbes Ярослава Бабушкина, судно принадлежит депутат Госдумы Андрею Скотчу. Его стоимость составляет 150 миллионов долларов.

Тем временем Решетова никак не комментирует, с кем она отдыхает, а лишь рассказывает, как отлично провела время.

«Впервые вернусь из долгого отпуска без интенсивного загара. Было совсем не до пассивного возлежания у бассейна»,

— написала она в посте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Решетова намекнула на разлад в отношениях с Тимати. Решетова намекнула.

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анастасия решетова снимок яхта


 

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