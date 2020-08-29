Молдавия с 1 сентября снимает запрет на въезд в страну для россиян

Молдавия с 1 сентября снимает запрет на въезд в страну для россиян
Новые правила пресечения молдавской границы вступают в силу с 1 сентября. Фото: pixabay

С первого дня осени Молдавия снимет запрет на въезд в страну для россиян и ряда других государств.

Несмотря на то, что чрезвычайное положение из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране продлено до 15 сентября, Россия попала в «зеленый список» стран, туристам из которых не нужно проходить карантин, прилетая на территорию страны.

Как рассказала пресс-секретарь пограничной полиции республики Раиса Новицки, сообщил ТАСС, новые правила вступают в силу с 1 сентября. Она также добавила, что в «красном списке» стран, которым все еще запрещен въезд на территорию Молдавии, оказались 53 государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за все время в мире выявили 24,6 тыс. инфицированных новым вирусом. Как сообщил университет Джона Хопкинса, который ведет мировую статистику по новой болезни, скончались 835 730 человек, подхвативших вирус.

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