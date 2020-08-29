Коронавирус в мире: число инфицированных превысило 24,6 млн

Коронавирус продолжает набирать обороты. За все время в мире выявили 24,6 тыс. инфицированных новым вирусом.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Так, на утро субботы Covid-19 подтвердился у 24 646 610 человек по всему миру.

Как сообщил университет Джона Хопкинса, который ведет мировую статистику по новой болезни, скончались 835 730 человек, подхвативших вирус. По количеству умерших и зараженных лидирует США, затем Бразилия. Следом в мировом антирейтинге находится Мексика. Россия заняла 12-е место.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России создали прибор для выявления коронавирусной инфекции в воздухе.