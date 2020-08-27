В России создали прибор для выявления коронавирусной инфекции в воздухе

Российские ученые представили прибор для выявления в воздухе вирусов и токсинов. Устройство может определить и коронавирусную инфекцию нового типа.

Разработкой занимались специалисты Красногорского завода им. С.А. Зверева совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Они представили на форуме «Армия-2020» первый в мире прибор, который может выявлять вирусы в воздухе, в частности, определять наличие Covid-19.

Как сообщили РИА Новости, анализ пробы воздуха занимает 10-30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов».

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разработают единую вакцину от гриппа и коронавируса. Работы уже начались в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) имени Алмазова.