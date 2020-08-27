В Петербурге разработают единую вакцину от гриппа и коронавируса

В Петербурге разработают единую вакцину от гриппа и коронавируса
Евгений Шляхто. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ученые Северной столицы намерены изобрести вакцину, которая позволит обезопасить людей от гриппа и COVID-19 одновременно.

Работы уже начались в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) имени Алмазова. Об этом сообщил генеральный директор медицинского учреждения Евгений Шляхто во время интервью телеканалу РЕН ТВ.

По словам руководителя центра, речь идет о препарате комбинированного типа. В своем составе он будет иметь элементы, призванные сформировывать иммунный ответ как от гриппа, так и от коронавирусной инфекции.

Известно, что в настоящее время в НМИЦ имени Алмазова проходят начальные стадии разработки вакцины. Позднее препарат пройдет испытания на животных и подвергнется нескольких клиническим исследованиям, которые позволят выяснить, является ли он безопасным и эффективным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России зарегистрирована вакцина от коронавируса в виде порошка.

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