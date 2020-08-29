Курсанты академии Можайского приняли присягу

На учебной базе в поселке Лехтуси прошло торжественное мероприятия для первокурсников Военно-космической академии А.Ф Можайского.

В субботу, 29 августа, около тысячи курсантов академии приняли присягу. Лично поздравить первокурсников приехал председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Политик заявил, что учащиеся военной академии — лучшие юноши России. Макаров поблагодарил родных первокурсников, которые воспитали будущих защитников страны и направили их на обучение. Макаров отметил и самих курсантов, которые сделали выбор в пользу служения Родине. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

Макаров заявил, что академия Можайского — одно из лучших высших военных учебных заведений в мире.

Напомним, в ВКА имени Можайского готовят кадры для Воздушно-космических сил. Работу крупнейшего политехнического вуза курирует Минобороны России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Вячеслав Макаров стал лидером медиарейтинга глав законодательных органов субъектов России.