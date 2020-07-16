Вячеслав Макаров стал лидером медиарейтинга глав законодательных органов субъектов России

Председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров поднялся на две позиции в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России.

Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия», подготовившей медиарейтинг за июнь 2020 года. Второе место досталось Владимиру Мякушу (Челябинская область), а третье — Юрию Бурлачко (Краснодарский край).

В июне СМИ сообщали о следующих событиях с участием главы петербургского ЗакСа: Макаров выразил соболезнования родным и близким профессора СПбГУ, депутата ЗакСа Петербурга первых четырех созывов Ватаняра Ягья. Также Макаров сообщал, что Константин Желудков возглавил Контрольно-счетную палату Петербурга. Кроме того, он присутствовал на Параде Победы.

Ранее gazeta.sbp.ru сообщала, что Беглов вошел в топ-10 по упоминаемости в соцмедиа в мае.