Беглов вошел в топ-10 по упоминаемости в соцсмедиа в мае

Беглов вошел в топ-10 по упоминаемости в соцсмедиа в мае
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Исследовательская компания «Медиалогия» составила рейтинг российских губернаторов по упоминаемости в соцмедиа в мае 2020 года. Губернатор Петербурга Александр Беглов вошел в топ-10.

Беглов расположился на шестом месте. За месяц он поднялся на пять позиций. Количество сообщений с упоминанием Беглова достигло 46,21 тыс., сообщает «Медиалогия».

Лидером рейтинга в очередной раз стал мэр Москвы Сергей Собянин. Его упомянули 1 077,99 тыс. раз. На втором месте расположился губернатор Московской области Андрей Воробьев с показателем 127,54 тыс. сообщений. Тройку замкнул глава Чечни Рамзан Кадыров с количеством сообщений 93,24 тыс.

В десятку также вошли глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Башкортастана Радий Хабиров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и врио главы Коми Владимир Уйба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов занял 11 место в рейтинг-листе глав регионов России по упоминаемости в соцмедиа в апреле 2020 года.

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