Подъезд дома на Генерала Симоняка залил кровью бомж

Местные рассказали, что мужчина часто ночует в их доме. Непонятно, каково его самочувствие на данный момент.

Жители дома на улице Генерала Симоняка рассказали, что их подъезд залил кровью раненный бомж. Об этом сообщает «Мегаполис», ссылаясь на очевидцев.

Гражданка заявила, что мужчина частенько появляется в здании – он ходит выпивать к знакомому. Иногда, после таких посиделок, он засыпает на лестничных площадках. На этот раз бомж напился, а затем начал стучаться в квартиру на первом этаже. Женщина увидела окровавленное лицо и испугалась. Затем горожанин зашел в лифт и больше его никто не видел.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов знают о пьянице и даже арестовывали его на 15 суток, но это не помогло.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Невском районе задержали бомжа, ограбившего салон сотовой связи.