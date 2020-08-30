Цискаридзе объяснил, почему не женат

Цискаридзе объяснил, почему не женат
Николай Цискаридзе преподает в балетной школе. Фото: @tsiskaridze/ Instagram

Артист принял участие в программе «101 вопрос взрослому».

Ректор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой в Петербурге Николай Цискаридзе снялся в шоу «101 вопрос взрослому», в рамках которого дети в возрасте т 9 до 17 лет спрашивают у артистов все, что хотят. Передачу планируют показывать на Первом канале с 5 сентября. Известно, что Цискаридзе рассказал, почему не женат в свои 46 лет, а также назвал свой недостаток. Все подробности пока что остаются в секрете, пишет NationNews.

Напоминаем, что передача уже выходила по Первому канала с 2006 по 2013 год, а затем прекратила свое существование по непонятной причине.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузову заподозрили в измене Манукяну с женатым мужчиной. Между влюбленными как будто пропала искра, но поклонники не могут понять, в чем дело.

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