Стали известны 10 машин, которые можно покупать даже с большим пробегом

Стали известны 10 машин, которые можно покупать даже с большим пробегом
При выборе автомобиля на вторичном рынке стоит обратить внимание на "Субару". Фото: pixabay.com

Изучив данные различных рейтингов, журналисты составили собственный перечень автомобилей, которые можно покупать, не обращая внимания на внушительный пробег.

Первым в списке, составленном порталом Autonews.ru, стал кроссовер Subaru Forester. Его выносливые 4-скоростные АКПП не подводят владельца даже спустя десять лет активной эксплуатации. Вторую строчку по достоинству занял надежный и неприхотливый Ford Fusion. Замыкают тройку лидеров автомобили серии Toyota Corolla. Среди них отдавать предпочтение советуют моделям 9-го поколения с индексом 120.

Также в перечень выносливых машин вошли Audi TT, Audi A6 с мотором V6, Mercedes-Benz SLK, Toyota Camry, Toyota RAV4, Honda CR-V и Lexus RX.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российскому заводу АвтоВАЗ пришлось временно перейти на шестидневную рабочую неделю из-за ажиотажного спроса на машины.

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автомобили с пробегом


 

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