АвтоВАЗ работает по субботам из-за высокого спроса на автомобили

АвтоВАЗ работает по субботам из-за высокого спроса на автомобили
Предприятие будет работать в таком режиме до конца сентября. Фото: pixabay.com

Переход на шестидневку временный.

Российский «АвтоВАЗ» ввел на своих предприятиях шестидневку. Такое решение приняли из-за высокого спроса на автомобили, об этом пишет «Нетипичный АвтоВАЗ». Отмечается, что сотрудники отработали 22 августа, также их ожидает смена 29 числа и четыре дополнительных рабочих дня в сентябре. За это время планируют выпустить около 15 тысяч машин. Всем специалистам выплатят двойные зарплаты.

Напоминаем, что из-за пандемии коронавируса концерн думал о вводе четырехдневки и уменьшении зарплат – в таком режиме компания хотела работать до 27 декабря. Также «АвтоВАЗ» не исключал рост цен на автомобили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «АвтоВАЗ» выберет название для новой модели LADA с помощью конкурса. В каждой социальной сети, где объявлен конкурс, представители «АвтоВАЗ» отберут по 4 победителя, которые получат фирменные кружки и портативные аккумуляторы с брендом компании.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
автоваз автомобили шестидневка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пушкинском районе нашли боеприпасы времен ВОВ
АвтоВАЗ работает по субботам из-за высокого спроса на автомобили
Девочка воскресла во время подготовки к похоронам
В Москве за сутки от коронавируса скончались 12 пациентов
Лукашенко требует увольнять педагогов с оппозиционными взглядами
В Ленобласти мужчина убил знакомого ради автомобиля
В массовом ДТП на КАД погиб один человек, трое серьезно пострадали
Шесть стран ввели санкции против России