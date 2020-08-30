Перед общежитием СПбГУ в Петергофе выстроились в очередь сотни студентов

В Петергофе огромная очередь из сотен студентов образовалась перед общежитием Санкт-Петербургского государственоного университета. Заселение началось за два дня до 1 сентября — начала нового учебного года.

Как пишут очевидцы, очередь растянулась аж до Цветочной улицы, которая ведет в магазин «Лента». Заселение началось в девять утра.

Фотографии очереди опубликованы в группе «Признавашки СПбГУ» в социальной сети «ВКонтакте».

Как говорят студенты, один охранник, пропускающий на территорию, не может справиться с таким потоком людей. А договор о заселении заключает только один комендант.

При этом, судя по фотографии, социальная дистанция не соблюдается, масок и печаток у студентов тоже не видно.

Напомним, СПбГУ призвал своих студентов быть готовыми приступить к занятиям 1 сентябя. Планируется, что вуз будет работать в обычном формате, который сочетает аудиторную и дистанционную деятельность.

Для иностранных студентов запланирован учебный процесс с применением дистанционных образовательных технологий.