Перед общежитием СПбГУ в Петергофе выстроились в очередь сотни студентов

Перед общежитием СПбГУ в Петергофе выстроились в очередь сотни студентов
Очередь в общежитие СПбГУ в Петергофе. Фото: скрин страницы «Признавашки СПбГУ»

В Петергофе огромная очередь из сотен студентов образовалась перед общежитием Санкт-Петербургского государственоного университета. Заселение началось за два дня до 1 сентября — начала нового учебного года.

Как пишут очевидцы, очередь растянулась аж до Цветочной улицы, которая ведет в магазин «Лента». Заселение началось в девять утра.

Фотографии очереди опубликованы в группе «Признавашки СПбГУ» в социальной сети «ВКонтакте».

Как говорят студенты, один охранник, пропускающий на территорию, не может справиться с таким потоком людей. А договор о заселении заключает только один комендант.

При этом, судя по фотографии, социальная дистанция не соблюдается, масок и печаток у студентов тоже не видно.

Напомним, СПбГУ призвал своих студентов быть готовыми приступить к занятиям 1 сентябя. Планируется, что вуз будет работать в обычном формате, который сочетает аудиторную и дистанционную деятельность.

Для иностранных студентов запланирован учебный процесс с применением дистанционных образовательных технологий.

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