Ко дворцу Независимости в Минске подъехали несколько БТР

Ко дворцу Независимости в Минске подъехали несколько БТР
Президент Белорусии Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Ко дворцу Независимости в Минске — резиденции президента Александра Лукашенко, куда направляются участники несанкционированной акции протеста, подъехало несколько БТР. Силовики выставили ограждение и закрыли проход по проспекту Победителей. Милиция через громкогговорители требует, чтобы собравшиеся у стелы «Минск — город-герой» разошлись.

Однако, как передает РИА Новости, протестующие не расходятся. Они кричат, хлопают, скандируют лозунги.

По данным ТАСС, в воскресенье в центре Минска были задержаны 125 протестующих. Как сообщает МВД Белоруссии, они задержаны за участие в несанкционированной акции протеста. В отношении них начат административный процесс.

Напомним, массовые волнения в Белоруссии начались 9 августа, после выборов президента страны. На них, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов.

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