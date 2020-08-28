Макрон призывает не вмешиваться в дела в Белоруссии

Макрон призывает не вмешиваться в дела в Белоруссии
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru

Он считает, что внешнее влияние только навредит.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался по поводу ситуации в Белоруссии. Он считает, что никто не должен вмешиваться в происходящее – это чревато последствиями. Об этом пишет ТАСС. Политик думает, что вполне вероятен такой же исход, как на Украине, чего не хотят ни Париж, ни Берлин.

«Любое внешнее вмешательство в ситуацию в Белоруссии привело бы к интернационализации проблемы… Такое вмешательство было бы нежелательным»,

— сказал Макрон.

Он надеется, что президент России Владимир Путин повлияет на главу Белоруссии Александра Лукашенко и объяснит ему, насколько важно посредничество ОБСЕ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Макрон предложил Навальному убежище во Франции. Политик заявил, что будет рад помочь оппозиционному блогеру, которого кто-то отравил в России.

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