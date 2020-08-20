Макрон предложил Навальному убежище во Франции

Макрон предложил Навальному убежище во Франции
Макрон обеспокоен после новостей о Навальном. Фото: kremlin.ru

Политик заявил, что будет рад помочь оппозиционному блогеру, которого кто-то отравил в России.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова предоставить оппозиционному блогеру Алексею Навальному убежище, если понадобится. Об этом сообщает Reuters. Он отметил, что обсуждал случившееся с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и они оба готовы предоставить любую поддержку не только Навальному, но и его семье. Речь идет не только об убежище, но и о медицинских услугах.

«Мы очень обеспокоены ситуацией»,

— пояснил Макрон.

Напоминаем, что самочувствие Навального ухудшилось на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Сейчас Навальный подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Гостиного двора устроили акцию в поддержку Навального. Петербуржцы желают оппозиционному блогеру выздоровления после таинственного отравления.

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